США представили Сербии и Косову проект соглашения по нормализации отношений

США представили президенту Косова Хашиму Тачи и президенту Сербии Александару Вучичу проект соглашения о нормализации отношений между двумя балканскими странами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kosovo Online.

Документ представили Тачи и Вучичу во время их визита в Белый дом несколько дней назад.

Соглашение имеет два варианта: коррекция границы с возможным обменом территориями или "Сообщество плюс" с особым статусом сербского района на севере Косова.

По данным СМИ, сторонам предложат только два варианта - согласиться или отказаться, без возможности внесения своих предложений, что противоречит Венским переговорам, которые продолжались около двух лет.

Также сообщается, что июнь этого года является крайним сроком достижения соглашения, причем сторона, которая не захочет подписывать соглашение, получит от США мощные санкции.

Формат обсуждения окончательной договоренности будет проходить на уровне президентов.

Сторонам также была предложена возможность встретиться с президентом США Дональдом Трампом, но только, когда стороны приблизятся к соглашению.