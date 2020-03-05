Туреччина розмістила 1000 поліцейських на кордоні з Грецією через мігрантів

Туреччина розгорнула 1000 співробітників спеціальних поліцейських сил уздовж свого кордону з Грецією в четвер, щоб зупинити відтиснення мігрантів на свою територію.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

"Вони поранили 164 людини. Вони намагалися відтіснити 4900 осіб назад до Туреччини", - сказав він.

"Ми направляємо в прикордонну зону 1000 поліцейських сил спеціального призначення, щоб запобігти витісненню людей назад", - додав Сойлу.

Коментарі Сойлу прозвучали на тлі словесної війни між Анкарою і Афінами після рішення Туреччини більше не дотримуватися угоди 2016 року з Європейським Союзом про припинення потоків нелегальної міграції в Європу в обмін на мільярди євро допомоги.

Минулого тижня тисячі мігрантів кинулися до турецького кордону з Грецією в надії потрапити в Європу. Анкара звинуватила грецьку владу в розстрілі і пораненні мігрантів поблизу кордону. Афіни відкинули це, заявивши, що турецька поліція допомагає мігрантам нелегально перетинати кордон.

Туреччина, втягнута у військовий конфлікт з Москвою і Дамаском на північному заході Сирії, приймає 3,6 мільйона сирійських біженців, заявила, що не може впоратися з великим числом мігрантів і біженців. Анкара хоче, щоб ЄС більш рішуче підтримав її зусилля в Сирії і виділив більше коштів для догляду за майже мільйоном переміщених осіб.