Турция разместила 1000 полицейских на границе с Грецией из-за мигрантов

Турция развернула 1000 сотрудников специальных полицейских сил вдоль своей границы с Грецией в четверг, чтобы остановить вытеснение мигрантов на свою территорию.

Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

"Они ранили 164 человека. Они пытались вытеснить 4900 человек назад в Турцию", - сказал он.

"Мы направляем в пограничную зону 1000 полицейских сил специального назначения, чтобы предотвратить вытеснение людей обратно", - добавил Сойлу.

Комментарии Сойлу прозвучали на фоне словесной войны между Анкарой и Афинами после решения Турции больше не придерживаться соглашения 2016 года с Европейским Союзом о прекращении потоков нелегальной миграции в Европу в обмен на миллиарды евро помощи.

На прошлой неделе тысячи мигрантов ринулись к турецкой границе с Грецией в надежде попасть в Европу. Анкара обвинила греческие власти в расстреле и ранении мигрантов вблизи границы. Афины отвергли это, заявив, что турецкая полиция помогает мигрантам нелегально пересекать границу.

Турция, втянутая в военный конфликт с Москвой и Дамаском на северо-западе Сирии, принимает 3,6 миллиона сирийских беженцев и заявила, что не может справиться с большим числом мигрантов и беженцев. Анкара хочет, чтобы ЕС более решительно поддержал ее усилия в Сирии и выделил больше для помощи почти миллиону перемещенных лиц.