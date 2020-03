Росія розбомбила притулок біженців у Сирії: 16 загиблих, десятки поранених

У ніч на четвер, 5 березня, ПКС Росії завдали ударів по птахофермі поблизу Маррат Мисріна в Сирії, де знайшли прихисток вимушені переселенці з інших районів. Загинуло 16 осіб, 18 отримали поранення, під завалами продовжують шукати мирних мешканців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на турецьке державне агентство Anadolu.

Сирієць Халіл Мухаммед заявив, що він разом з родиною та близькими переховувався на птахофермі.

"У районі 2:30 ночі завдали авіаудару. Мені вдалося вибратися з-під завалів. Батько залишився під завалом і просив мене покликати на допомогу. Прибула машина швидкої допомоги. Батька вдалося витягти, однак троє досі перебувають під завалами", - сказав він.

Мухаммед повідомив, що разом з батьком вони почали допомагати в розчищенні прилеглих будівель, коли завдали ще одного удару. Батько отримав поранення.

Про стан інших членів сім'ї він не знає.

Представник Управління цивільної оборони Сирії ("Білі каски") Мухаммед Мерван підтвердив, що було завдано двох авіаударів. Імовірно, під завалами залишаються ще 4-5 осіб.

Свідок атаки повідомив, що літаки завдали ударів з інтервалом в 10 хвилин. "Під уламками залишаються люди. Велика частина людей, які перебували тут, втекли з південної частини Ідлібу і заходу Хами", - повідомив він.

Водночас журналіст Bild Юліан Рьопке пише про 16 загиблих і 35 поранених та публікує фото жертв. За його словами, лікарня Сирійської американської медичної спільноти в районі лікує тих, хто "пережив воєнний злочин Росії".

Shortly after midnight, the #Russian air force attacked a home for displaced people in Maarat Misrin (#Idlib province).

16 civilians were killed and 35 injured. Half of them children.

No words. Just anger.#PutinAtWar pic.twitter.com/SWmC1PHDTO