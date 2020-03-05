Питання підтримки Туреччини в Сирії розділило США - посол

У Вашингтоні немає одностайності щодо підтримки Туреччини в сирійському Ідлібі через придбання Анкарою російських ракетних систем С-400, заявив американський спецпредставник в Сирії Джеймс Джефрі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Виступаючи в Стамбулі, Джефрі повторив, що Вашингтон вже запропонував гуманітарну допомогу та обмін інформацією з Туреччиною, але додав, що американські чиновники розділені щодо будь-якої подальшої підтримки.

"У Вашингтоні немає одностайності поглядів на те, що робити і як швидко це зробити. Це все ще розглядають", - заявив Джефрі, описуючи питання С-400 як "дуже серйозне занепокоєння для Конгресу США та нашого оборонного відомства".

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Він сказав, що Туреччина та США шукають шляхів вирішення проблеми С-400, повторивши, що США наполягають, щоб європейські та натівські союзники зробили вагомий внесок у зусилля щодо Ідлібу.

Посол США в Анкарі Девід Саттерфілд заявив, що Вашингтон розглядає запит Анкари щодо систем протиповітряної оборони Patriot, і що Вашингтон оцінює це в контексті С-400.

Президент Туреччини Таїп Ердоган в четвер полетів до Москви на переговори з російським колегою Владіміром Путіним щодо Ідлібу. Ердоган заявив, що сподівається досягти домовленості про припинення вогню в регіоні.