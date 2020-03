Россия разбомбила убежище беженцев в Сирии: 16 погибших, десятки раненых

В ночь на четверг, 5 марта, ВКС России нанесли удары по птицеферме вблизи Маррат Мисрина в Сирии, где нашли приют вынужденные переселенцы из других районов. Погибли 16 человек, 18 получили ранения, под завалами продолжают искать мирных жителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкое государственное агентство Anadolu.

Сириец Халил Мухаммед заявил, что он вместе с семьей и близкими скрывался на птицеферме.

"В районе 2:30 ночи нанесли авиаудар. Мне удалось выбраться из-под завалов. Отец остался под завалом и просил меня позвать на помощь. Прибыла машина скорой помощи. Отца удалось извлечь, однако трое людей до сих пор провел под завалами", - сказал он.

Мухаммед сообщил, что вместе с отцом они начали помогать в расчистке прилегающих зданий, когда нанесли еще один удар. Отец получил ранения.

О состоянии других членов семьи он не знает.

Представитель Управления гражданской обороны Сирии ("Белые каски") Мухаммед Мерван подтвердил, что были нанесены два авиаудара. Вероятно, под завалами остаются еще 4-5 человек.

Свидетель атаки сообщил, что самолеты нанесли удары с интервалом в 10 минут. "Под обломками остаются люди. Большая часть людей, которые находились здесь, бежали из южной части Идлиба и с запада Хамы", - сообщил он.

В то же время журналист Bild Юлиан Репке пишет о 16 погибших и 35 раненых и публикует фото жертв. По его словам, больница Сирийского американского медицинского сообщества в районе лечит тех, кто "пережил военное преступление России".

Shortly after midnight, the #Russian air force attacked a home for displaced people in Maarat Misrin (#Idlib province).

16 civilians were killed and 35 injured. Half of them children.

No words. Just anger.#PutinAtWar pic.twitter.com/SWmC1PHDTO