Коронавирус: первые случаи подтвердили в Ватикане и Сербии
Ватикан заявил в пятницу, что его медицинские службы зафиксировали у пациента коронавирус.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Пресс-секретарь Маттео Бруни заявил, что об этом стало известно в четверг, и амбулаторные службы в ватиканских клиниках были приостановлены для проведения дезинфекции.
Он сказал, что экстренные меры продолжаются, добавив, что Ватикан уведомил итальянские органы здравоохранения.
Напомним, на днях Папу Римского Франциска проверили на коронавирус из-за простуды - результат теста оказался отрицательным.
В то же время, 43-летний мужчина из Суботицы стал первым пациентом в Сербии, у которого подтвердили наличие коронавирусной инфекции, пишет Novosti.rs.
Мужчину изолировали, медики не дают подробностей о его состоянии.
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