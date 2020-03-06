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Коронавирус: первые случаи подтвердили в Ватикане и Сербии

Пятница, 6 марта 2020, 11:58

Ватикан заявил в пятницу, что его медицинские службы зафиксировали у пациента коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Пресс-секретарь Маттео Бруни заявил, что об этом стало известно в четверг, и амбулаторные службы в ватиканских клиниках были приостановлены для проведения дезинфекции.

Он сказал, что экстренные меры продолжаются, добавив, что Ватикан уведомил итальянские органы здравоохранения.

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Напомним, на днях Папу Римского Франциска проверили на коронавирус из-за простуды - результат теста оказался отрицательным.

В то же время, 43-летний мужчина из Суботицы стал первым пациентом в Сербии, у которого подтвердили наличие коронавирусной инфекции, пишет Novosti.rs.

Мужчину изолировали, медики не дают подробностей о его состоянии.

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Коронавирус Сербия Ватикан
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