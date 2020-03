У США можливі понад 100 тисяч смертей від коронавірусу – урядовий експерт

У США від коронавірусу може загинути понад 100 тисяч осіб, а захворіють – кілька мільйонів.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на New York Times, таке припущення висловив головний експерт уряду США з інфекційних захворювань Ентоні Фочі, директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань, у програмі "State of the Union".

"Я допускаю між 100 тисяч та 200 тисяч", - зазначив він, додавши, що має на увазі летальні випадки. Також він наголосив, що у США точно "будуть мільйони випадків інфікування".

Читайте також Сенат США схвалив пакет допомоги у трильйони для подолання наслідків коронавірусу

Він розповів також, що після "дуже інтенсивних дискусій" у Білому Домі президент США Дональд Трамп вирішив не запроваджувати жорсткий карантин в окремих районах Нью-Йорка, Нью-Джерсі та Конектикута.

Станом на 29 березня, кількість загиблих від коронавірусу у США досягла 2048 осіб, кількість інфікованих – 121 563.

Епіцентрами епідемії в країні є агломерація Нью-Йорка (52,318 випадків та 728 загиблих), і Нью-Джерсі (11,124 випадків і 140 загиблих).

Нагадаємо, 27 березня США вийшли на перше місце у світі за кількістю підверджених випадків коронавірусу.