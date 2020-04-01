Авианосец ВМС США попросил о помощи из-за вспышки коронавируса на борту

Капитан американского авианосца, дислоцированного в Тихом океане, обратился в Пентагон за помощью из-за вспышки коронавируса на его борту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на New York Times.

Военные чиновники говорят, что десятки моряков на борту авианосца заражены.

В четырехстраничном письме, датированном понедельником, капитан Бретт Э. Крозье описал ужасную ситуацию, сложившуюся на борту военного корабля "Теодор Рузвельт", экипаж которого насчитывает более 4000 человек. Он описал то, что, по его словам, было неспособностью ВМС предоставить ему надлежащие ресурсы для борьбы с вирусом и перемещения моряков с судна.

"Мы не воюем, - написал капитан. - Морякам совсем не обязательно умирать. Если мы не будем действовать сейчас, то не сможем должным образом позаботиться о нашем самом надежном активе - наших моряках".

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Сейчас авианосец находится в доке на острове Гуам.

Американские ВМС работают над тем, чтобы переместить моряков с корабля, но на Гуаме не хватает коек в больницах для размещения всего экипажа. Обсуждается возможность размещения в гостиницах.

Пока ни одного из моряков не госпитализировали, и командование не уточняет общее число зараженных.

Проблема на борту "Теодора Рузвельта", как отмечает New York Times, освещает главную дилемму, стоящую сейчас перед военными: высшие должностные лица, потратившие годы на то, чтобы сделать готовность к следующей войне главным приоритетом, теперь обнаруживают, что поддержка этой готовности во время пандемии может поставить под угрозу здоровье и даже жизнь военнослужащих. В то же самое время, когда американцам говорят, чтобы они оставались дома и практиковали "социальное дистанцирование", многим служащим вместо этого говорят, чтобы они продолжали выполнять свою работу.