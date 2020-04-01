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Держдеп США підтвердив першу смерть співробітника від коронавірусу

Середа, 1 квітня 2020, 10:51

У Державному департаменті США підтверджено смерть першого співробітника у зв’язку з COVID-19.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNBC, про це оголосив глава Держдепу США Майк Помпео. 

″У нас є посадовець у Державному департаменті, який помер внаслідок цього вірусу", - сказав Помпео.

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"У нас також є інші члени команди з COVID-19. Я думаю, зараз у Державному департаменті у нас до 40-50, які мають позитивний результат тесту. Серед них наші співробітники, що працюють на місцях, вся команда Державного департаменту", - додав Помпео, не розкриваючи осіб хворих. 

У понеділок Пентагон підтвердив смерть військовослужбовця США, який мав позитивний результат тесту на коронавірус.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що наступні два тижні для американців будуть "дуже болючими", оскільки в Білому домі прогнозують, що пандемія коронавірусу може забрати від 100 000 до 240 000 життів.

В США вже зафіксовано 186 285 випадки зараження новим коронавірусом, 3810 осіб померло.

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Коронавірус США
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