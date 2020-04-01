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Госдеп США подтвердил первую смерть сотрудника от коронавируса

Среда, 1 апреля 2020, 10:51

В Государственном департаменте США подтвердили смерть сотрудника в связи с COVID-19.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNBC, об этом объявил глава Госдепа США Майк Помпео.

"У нас есть чиновник в Государственном департаменте, умерший вследствие этого вируса", - сказал Помпео.

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"У нас также есть другие члены команды с COVID-19. Я думаю, сейчас в Государственном департаменте у нас до 40-50 тех, у кого тест дал положительный результат. Среди них - наши сотрудники, работающие на местах, вся команда Государственного департамента", - добавил Помпео, не раскрывая личности больных.

В понедельник Пентагон подтвердил смерть военнослужащего США, который имел положительный результат теста на коронавирус.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что следующие две недели для американцев будут "очень болезненными", поскольку в Белом доме прогнозируют, что пандемия коронавируса может унести от 100 000 до 240 000 жизней.

В США уже зафиксировано 186 285 случая заражения новым коронавирусом, 3810 человек умерли.

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