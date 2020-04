Косово оголосило скасування 100-відсоткових мит для Сербії, Белград: Це "фейк"

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Косова Альбін Курті оголосив про призупинення 100-відсоткових мит на ввезення сербських і боснійських товарів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Курті заявив, що з 1 квітня 100-відсоткові тарифи на сербські товари не застосовуватимуться.

Він зазначив, що за принципом взаємності всі сербські товари, що в'їжджають в Косово, повинні мати документацію, яка підтверджує їх якість. Так само, як косовські товари, які їдуть до Сербії, мають таку документацію.

Документація, за словами Курті, повинна відповідати Конституції Косова і його законодавству, що може вимагати присутності формулювання "Республіка Косово" у документах.

Сербія зі свого боку повинна дозволити в’їзд автомобілів із косовськими номерними знаками, а також пускати іноземців, що прямують з Косова, додав Курті. "Ми хочемо рівності, тому що відчуваємо дискримінацію", - зазначив він.

За словами Курті, Косово буде контролювати нові заходи до 15 червня. Якщо взаємність не буде застосована, тарифи будуть відновлені.

Стовідсотковий тариф на боснійські товари знято без додаткових умов. Але Курті закликав керівництво Боснії скасувати візовий режим для громадян Косова.

Жозеп Боррель, глава зовнішньополітичного відомства ЄС, назвав крок Косова "важливим рішенням".

Happy to see the decision on the full lifting of tariffs by #Kosovo caretaker government for goods coming from Serbia and BiH. This is an important decision. Regional cooperation is key as is maintaining flow of goods, in particular in times of crisis #COVID19