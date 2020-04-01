Косово оголосило скасування 100-відсоткових мит для Сербії, Белград: Це "фейк"

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Косова Альбін Курті оголосив про призупинення 100-відсоткових мит на ввезення сербських і боснійських товарів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Курті заявив, що з 1 квітня 100-відсоткові тарифи на сербські товари не застосовуватимуться.

Читайте також ЄС у середу затвердить спецпредставника щодо Косова і Сербії

Він зазначив, що за принципом взаємності всі сербські товари, що в'їжджають в Косово, повинні мати документацію, яка підтверджує їх якість. Так само, як косовські товари, які їдуть до Сербії, мають таку документацію.

Документація, за словами Курті, повинна відповідати Конституції Косова і його законодавству, що може вимагати присутності формулювання "Республіка Косово" у документах.

Сербія зі свого боку повинна дозволити в’їзд автомобілів із косовськими номерними знаками, а також пускати іноземців, що прямують з Косова, додав Курті. "Ми хочемо рівності, тому що відчуваємо дискримінацію", - зазначив він.

За словами Курті, Косово буде контролювати нові заходи до 15 червня. Якщо взаємність не буде застосована, тарифи будуть відновлені.

Читайте також У Косові відправили у відставку уряд через "коронавірусний" надзвичайний стан

Стовідсотковий тариф на боснійські товари знято без додаткових умов. Але Курті закликав керівництво Боснії скасувати візовий режим для громадян Косова.

Жозеп Боррель, глава зовнішньополітичного відомства ЄС, назвав крок Косова "важливим рішенням".

Happy to see the decision on the full lifting of tariffs by #Kosovo caretaker government for goods coming from Serbia and BiH. This is an important decision. Regional cooperation is key as is maintaining flow of goods, in particular in times of crisis #COVID19 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 31, 2020

Президент Сербії Александр Вучич охарактеризував запропоноване Косовом призупинення тарифів як фокус. У Сербії вважають, що насправді уряд Косова вводить "нові каральні заходи для громадян та економіки", а теперішні кроки - "показуха" для міжнародної спільноти.

Офіційний представник сербського уряду Марко Джурич назвав новини з Косова "фейковими". "Курті не скасував мито. Не погоджуйтесь на фальшиві новини", - сказав він.

Косово ввело 100-відсоткові тарифи на сербські товари у листопаді 2018 року. Це була відповідь на спроби Сербії заблокувати приєднання Косова до міжнародних організацій.

Тарифна суперечка між Белградом і Приштиною призвела до призупинення переговорів про нормалізацію відносин, які розпочалися в 2011 році і відбувалися за посередництва ЄС.