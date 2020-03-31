ЄС у середу затвердить спецпредставника щодо Косова і Сербії 

Посли ЄС у середу 1 квітня планують затвердити колишнього міністра закордонних справ Словаччини Мірослава Лайчака спеціальним представником ЄС з діалогу між Белградом та Приштиною і регіону Західних Балкан.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо RFE/RL із документа, підготовленого для затвердження послами.

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Лайчак обійматиме нову посаду протягом року починаючи із 2 квітня. Згідно з документом, першим завданням Лайчака стане досягнення "всебічної нормалізації відносин" між Сербією та Косовом.

Нормалізації слід досягти шляхом укладення "юридично зобов'язуючої угоди, яка розв’яже всі невирішені питання між сторонами відповідно до міжнародного права та сприятиме регіональній стабільності", йдеться у документі.

Заплановане призначення Лайчака викликало скептицизм у Косові. Кілька тижнів тому президент Хашим Тачі написав у Твіттері, що "місія словака покликана зазнати невдачі через його спроби запобігти визнанню Косова Словаччиною".

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Мандат Лайчака буде також охоплювати зусилля з поліпшення відносин між сусідами і примирення у всьому регіоні Західних Балкан.

Лайчак залишив пост міністра закордонних справ Словаччини раніше цього місяця після восьми років роботи на посаді.

Він також обіймав посаду спецпредставника у Боснії з 2007 по 2009 роки, контролюючи цивільне виконання Дейтонських угод 1995 року, що поставили крапку у війні в Боснії.