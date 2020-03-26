У Косові відправили у відставку уряд через "коронавірусний" надзвичайний стан
Парламент Косова ввечері в середу відправив у відставку уряд лівонаціоналістичного Альбіна Курті, спричинивши політичну кризу в країні на тлі поширення коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
82 із 120 парламентарів підтримали вотум недовіри уряду, який встиг попрацювати менше ніж два місяці. Причина - суперечка щодо надзвичайного стану. Залишається незрозумілим, як уряд продовжуватиме роботу, оскільки країна не може провести дострокові вибори через поширення захворювання.
Раніше у косовській коаліції виник спір про те, чи оголосити надзвичайний стан для боротьби з коронавірусом. У зв’язку з цим коаліційний партнер партії Курті, Демократична ліга Косова (LDK), ініціювала голосування за відставку.
Прем’єр-міністр Курті звільнив з посади глави МВС Агіма Веліу, члена LDK, який підтримав заклики президента Косова щодо оголошення надзвичайного стану для боротьби з коронавірусом.
Курті заявив, що такий різкий крок не виправданий, а глава МВС "сіяв паніку, заявивши, що кількість людей, постраждалих від коронавірусу, збільшується з кожною годиною".
"Звільнивши міністра LDK без жодних консультацій, прем'єр-міністр зруйнував керуючу коаліцію", - заявив Арбен Гаші, член LDK.
Відсторонення міністра внутрішніх справ було наслідком і інших розбіжностей, зокрема щодо того, чи варто скасовувати 100-відсоткові тарифи на сербські товари.
У Косові зареєстровано 71 випадок коронавірусу. Одна людина померла у зв’язку з захворюванням.
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