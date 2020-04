Косово объявило об отмене 100-процентных пошлин для Сербии, Белград: это фейк

Исполняющий обязанности премьер-министра Косова Альбин Курти объявил о приостановлении 100-процентных пошлин на ввоз сербских и боснийских товаров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Курти заявил, что с 1 апреля 100-процентные тарифы на сербские товары не будут применяться.

Он отметил, что по принципу взаимности все сербские товары, въезжающие в Косово, должны иметь документацию, подтверждающую их качество. Так же, как косовские товары, которые едут в Сербию, имеют такую ​​документацию.

Документация, по словам Курти, должна соответствовать Конституции Косова и его законодательству, может требовать присутствия формулировка "Республика Косово" в документах.

Сербия со своей стороны должна разрешить въезд автомобилей с косовскими номерными знаками, а также пускать иностранцев, следующих из Косова, добавил Курти. "Мы хотим равенства, потому что чувствуем дискриминацию", - отметил он.

По словам Курти, Косово будет контролировать новые меры до 15 июня. Если взаимности не будет, тарифы будут восстановлены.

Стопроцентный тариф на боснийские товары снят без дополнительных условий. Но Курти призвал руководство Боснии отменить визовый режим для граждан Косово.

Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства ЕС, назвал шаг Косово "важным решением".

Happy to see the decision on the full lifting of tariffs by #Kosovo caretaker government for goods coming from Serbia and BiH. This is an important decision. Regional cooperation is key as is maintaining flow of goods, in particular in times of crisis #COVID19