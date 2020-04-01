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Косово объявило об отмене 100-процентных пошлин для Сербии, Белград: это фейк

Среда, 1 апреля 2020, 12:59

Исполняющий обязанности премьер-министра Косова Альбин Курти объявил о приостановлении 100-процентных пошлин на ввоз сербских и боснийских товаров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Курти заявил, что с 1 апреля 100-процентные тарифы на сербские товары не будут применяться.

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Он отметил, что по принципу взаимности все сербские товары, въезжающие в Косово, должны иметь документацию, подтверждающую их качество. Так же, как косовские товары, которые едут в Сербию, имеют такую ​​документацию.

Документация, по словам Курти, должна соответствовать Конституции Косова и его законодательству, может требовать присутствия формулировка "Республика Косово" в документах.

Сербия со своей стороны должна разрешить въезд автомобилей с косовскими номерными знаками, а также пускать иностранцев, следующих из Косова, добавил Курти. "Мы хотим равенства, потому что чувствуем дискриминацию", - отметил он.

По словам Курти, Косово будет контролировать новые меры до 15 июня. Если взаимности не будет, тарифы будут восстановлены.

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Стопроцентный тариф на боснийские товары снят без дополнительных условий. Но Курти призвал руководство Боснии отменить визовый режим для граждан Косово.

Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства ЕС, назвал шаг Косово "важным решением".

Президент Сербии Александр Вучич охарактеризовал предложено Косово приостановлении тарифов как фокус. В Сербии считают, что на самом деле правительство Косово вводит "новые карательные меры для граждан и экономики", а нынешние шаги - "показуха" для международного сообщества.

Официальный представитель сербского правительства Марко Джурич назвал новости из Косово "фейковой". "Курти не отменял пошлину. Не ведитесь на фальшивые новости", - сказал он.

Косово ввело 100-процентные тарифы на сербские товары в ноябре 2018 года. Это был ответ на попытки Сербии заблокировать присоединение Косово к международным организациям.

Тарифная спор между Белградом и Приштиной привела к приостановке переговоров о нормализации отношений, которые начались в 2011 году и проходили при посредничестве ЕС.

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