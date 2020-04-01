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Єврокомісія відкликала для боротьби з коронавірусом в ЄС керівника групи підтримки України

Середа, 1 квітня 2020, 17:42

Європейська комісія вирішила тимчасово відкликати керівника групи підтримки України Петера Вагнера для посилення персоналу місії з боротьби з коронавірусом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Вагнер написав у Twitter.

"Багато дивовижних людей і фотографій з чудової країни України, яка страждає - саме це я збережу у своєму серці, коли тимчасово візьмусь виконувати нові обов'язки в команді Єврокомісії для боротьби з коронавірусом і його наслідками", - написав Вагнер.

Він зазначив, що команда групи підтримки України та представництво Євросоюзу в Україні продовжать працювати "з максимальною швидкістю для сприяння реалізації внеску ЄС у реагуванні України на вірус".

"Дякую, Бережіть себе, До побачення. Слава Україні", - написав він українською мовою.

Групу Єврокомісії з підтримки України створено у квітні 2014 року. Вона має повноваження залучати профільних спеціалістів з країн-членів ЄС для зміцнення співпраці у частині імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також налагоджувати контакти з міжнародною донорською спільнотою та міжнародними фінансовими інституціями.

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