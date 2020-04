Єврокомісія відкликала для боротьби з коронавірусом в ЄС керівника групи підтримки України

Європейська комісія вирішила тимчасово відкликати керівника групи підтримки України Петера Вагнера для посилення персоналу місії з боротьби з коронавірусом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Вагнер написав у Twitter.

"Багато дивовижних людей і фотографій з чудової країни України, яка страждає - саме це я збережу у своєму серці, коли тимчасово візьмусь виконувати нові обов'язки в команді Єврокомісії для боротьби з коронавірусом і його наслідками", - написав Вагнер.

Many wonderful people and pictures of a beautiful, suffering country 🇺🇦 - this is what I will keep in my heart when moving temporarily to a new function in the @EU_Commission team 🇪🇺fighting #Corona and its impact. #Ukraine #StrongerTogether 1/2 pic.twitter.com/Fzlxr3b46h