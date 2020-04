Еврокомиссия отозвала для борьбы с коронавирусом в ЕС руководителя группы поддержки Украины

Европейская комиссия решила временно отозвать руководителя группы поддержки Украины Петера Вагнера для усиления персонала миссии по борьбе с коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Вагнер написал в Twitter.

"Много удивительных людей и фотографий из замечательной страны Украина, которая страдает - именно это я сохраню в своем сердце, когда временно возьмусь исполнять новые обязанности в команде Еврокомиссии для борьбы с коронавирусом и его последствиями", - написал Вагнер.

Many wonderful people and pictures of a beautiful, suffering country 🇺🇦 - this is what I will keep in my heart when moving temporarily to a new function in the @EU_Commission team 🇪🇺fighting #Corona and its impact. #Ukraine #StrongerTogether 1/2 pic.twitter.com/Fzlxr3b46h