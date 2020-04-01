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Еврокомиссия отозвала для борьбы с коронавирусом в ЕС руководителя группы поддержки Украины

Среда, 1 апреля 2020, 17:42

Европейская комиссия решила временно отозвать руководителя группы поддержки Украины Петера Вагнера для усиления персонала миссии по борьбе с коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Вагнер написал в Twitter.

"Много удивительных людей и фотографий из замечательной страны Украина, которая страдает - именно это я сохраню в своем сердце, когда временно возьмусь исполнять новые обязанности в команде Еврокомиссии для борьбы с коронавирусом и его последствиями", - написал Вагнер.

Он отметил, что команда группы поддержки Украины и представительство Евросоюза в Украине продолжат работать "с максимальной скоростью для содействия реализации вклада ЕС в реагирование Украины на вирус".

"Спасибо, берегите себя, до свидания. Слава Украине", - написал он на украинском языке.

Группа Еврокомиссии по поддержке Украины создана в апреле 2014 года. В ее полномочиях - привлекать профильных специалистов из стран-членов Евросоюза для укрепления сотрудничества в части имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также налаживать контакты с международными донорами и финансовыми институтами.

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