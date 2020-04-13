У Німеччині третій день поспіль знижується кількість інфікованих коронавірусом

У Німеччині кількість підтверджених коронавірусних інфекцій зросла за добу на 2537. Число нових випадків знижується третій день поспіль після чотирьох днів зростання.

Про це свідчать дані Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Загальна кількість інфікованих з початку епідемії зросла до 123 016 осіб. Німеччина - на четвертому місці у світі за кількістю підтверджених інфекцій після США, Іспанії та Італії.

Також повідомляється, що за добу померли 126 людей, це майже стільки ж, як і днем раніше. Загальна кількість померлих становить 2799.

Швидкість подвоєння заражень коронавірусом сповільнилась з 11 до 12 днів. Відповідно зростання кількості інфікованих людей більше не відбувається в геометричній прогресії.

Канцлерка Ангела Меркель раніше виступала за досягнення подвоєння заражень за 14 днів, аби почати говорити про послаблення карантину.

Нагадаємо, cотні християн у німецькому місті Дюссельдорф змогли відвідати богослужіння в Страсну п'ятницю, незважаючи на пандемію COVID-19, завдяки автомобільному кінотеатру.

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