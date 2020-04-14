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Глави МЗС України та Угорщини обговорили протидію пандемії коронавірусу

Вівторок, 14 квітня 2020, 11:47

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у телефонній розмові з угорським колегою Петером Сійярто обговорив протидію пандемії коронавірусу та економічну співпрацю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС.

"Глави МЗС обговорили протидію COVID-19, обмінялися даними щодо динаміки поширення вірусу в Україні та Угорщині, актуальних потреб систем охорони здоров’я двох країн, а також поінформували один одного про заходи українського та угорського урядів задля стримання пандемії", - йдеться у повідомленні.

Кулеба та Сійярто також обговорили перспективи економічної співпраці України та Угорщини і погодилися розвивати її попри коронавірус.

В Угорщини за останніми даними на коронавірус захворіли 1522 людини, в результаті хвороби померли 122 особи.

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Коронавірус Угорщина
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