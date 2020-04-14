Главы МИД Украины и Венгрии обсудили противодействие пандемии коронавируса

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонной беседе с венгерским коллегой Петером Сийярто обсудил противодействие пандемии коронавируса и экономическое сотрудничество.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Главы МИД обсудили противодействие COVID-19, обменялись данными по динамике распространения вируса в Украине и Венгрии, актуальным потребностям систем здравоохранения двух стран, а также проинформировали друг друга о мерах украинского и венгерского правительств для сдерживания пандемии", - говорится в сообщении.

Кулеба и Сийярто также обсудили перспективы экономического сотрудничества Украины и Венгрии и согласились развивать его несмотря на коронавирус.

В Венгрии по последним данным коронавирусом заболели 1522 человека, в результате болезни умерли 122 человека.

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