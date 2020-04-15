У Чехії третій день поспіль фіксують не більше 100 нових випадків коронавірусу

У Чехії щоденний приріст нових випадків коронавірусної інфекції не перевищує 100 третій день поспіль.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Novinky.

За останню добу підтверджено 100 випадків, у вівторок було 82. Загальна кількість випадків складає 6151 станом на ранок середи. У лікарнях перебувають 427 осіб, з початку епідемії одужали 676 пацієнтів.

163 людини померли в результаті захворювання. Також повідомляється, що у країні проведено 137 409 тестів.

Напередодні уряд Чехії оприлюднив план щодо подальшого ослаблення карантинних заходів, введених для боротьби з коронавірусом.

Карантин буде знято в п'ять етапів, починаючи з 20 квітня. У понеділок відкриються фермерські ринки, майстерні і відновиться професійна спортивна підготовка з невеликими групами спортсменів.

Раніше чехам було дозволено виїжджати за кордон з "обґрунтованих" причин, таких як ділові поїздки або відвідування сім'ї, за умови, що після повернення вони проходять 14-денний карантин.

Читайте також: "Довго, повільно та не всюди: як та коли Європа планує виходити з карантину"