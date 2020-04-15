В Чехии третий день подряд фиксируют не более 100 новых случаев коронавируса

В Чехии ежедневный прирост новых случаев коронавирусной инфекции не превышает 100 третий день подряд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

За последние сутки подтверждено 100 случаев, во вторник было 82. Общее количество случаев составляет 6151 состоянию на утро среды. В больницах находятся 427 человек, с начала эпидемии выздоровели 676 пациентов.

163 человека умерли в результате заболевания. Также сообщается, что в стране проведено 137 409 тестов.

Накануне правительство Чехии обнародовало план дальнейшего ослабления карантинных мер, введенных для борьбы с коронавирусом.

Карантин будет снят в пять этапов, начиная с 20 апреля. В понедельник откроются фермерские рынки, мастерские и восстановится профессиональная спортивная подготовка с небольшими группами спортсменов.

Ранее чехам было разрешено выезжать за границу по "обоснованным" причинам, таким как деловые поездки или посещения семьи, при условии, что по возвращении они проходят 14-дневный карантин.