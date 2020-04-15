Число жертв коронавірусу у Нідерландах перевищило 3 тисячі

У Нідерландах протягом останньої доби від коронавірусної хвороби померли 189 людей, що більше, ніж добою раніше, коли повідомлялося про 122 смерті.

Як пише "Європейська правда", такі нові дані оприлюднив Національний інститут громадського здоров’я RIVM.

Загальна кількість жертв коронавірусу у Нідерландах зросла до 3134.

Також протягом останньої доби виявили 734 нові випадки зараження коронавірусом. Госпіталізації потребували 188 осіб, що менше за кількість госпіталізацій напередодні (210).

Загальне число заражень коронавірусом у Нідерландах зросло до 28153 випадків.

Як повідомлялося раніше, у перший тиждень квітня в Нідерландах було зареєстровано приблизно на 2000 смертей більше, ніж у попередні роки - ймовірно, в результаті спалаху коронавірусу. Цифри статистичного управління доповнюють дані, опубліковані RIVM, який реєструє тільки офіційно діагностовані випадки коронавірусу.

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