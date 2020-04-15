Число жертв коронавируса в Нидерландах превысило 3 тысячи

В Нидерландах за последние сутки от коронавирусной болезни умерли 189 человек, что больше предыдущих суток, когда сообщалось о 122 смертях.

Как пишет "Европейская правда", такие новые данные обнародовал Национальный институт общественного здоровья RIVM.

Общее количество жертв коронавируса в Нидерландах возросло до 3134.

Также за последние сутки выявили 734 новых случая заражения коронавирусом. Госпитализация потребовалась 188 людям, что меньше количества госпитализаций накануне (210).

Общее число заражений коронавирусом в Нидерландах возросло до 28 153 случаев.

Как сообщалось ранее, в первую неделю апреля в Нидерландах было зарегистрировано примерно на 2000 смертей больше, чем в предыдущие годы - вероятно, в результате вспышки коронавируса. Цифры статистического управления дополняют данные, опубликованные RIVM, который регистрирует только официально диагностированные случаи коронавируса.



