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Обама підтримав Байдена на виборах президента США

Вівторок, 14 квітня 2020, 20:54

Колишній президент США Барак Обама офіційно підтримав свого колишнього віцепрезидента Джо Байдена у боротьбі за крісло президента США. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це Обама оголосив у 12-хвилинному ролику, оприлюдненому у вівторок. 

"Я надзвичайно гордий підтримати Джо Байдена на посаді президента Сполучених Штатів. Я вважаю, що у Джо є всі якості, які нам потрібні у президенті просто зараз", - сказав Обама у ролику, в якому закликав демократів всього ідеологічного спектра партії підтримати Байдена і допомогти йому перемогти президента Дональда Трампа. 

Протягом багатьох місяців Обама зберігав нейтралітет та не підтримував публічно жодного з кандидатів-демократів,  які змагалися на праймеріз. 

Лише коли стало очевидно, що Байден фактично виграє номінацію у свого конкурента сенатора Берні Сандерса, Обама, за даними The New York Times, провів 4 довгі бесіди із Сандерсом.

Саме його втручання, за словами наближених до Сандерса осіб, відіграло значну роль у рішенні сенатора вийти з перегонів і офіційно підтримати свого опонента.

Барак Обама є найпопулярнішим політиком Демократичної партії. Його підтримка може посилити позиції Байдена у виборчих перегонах.

Президентські вибори у США повинні відбутися 8 листопада.  

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