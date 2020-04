Обама підтримав Байдена на виборах президента США

Колишній президент США Барак Обама офіційно підтримав свого колишнього віцепрезидента Джо Байдена у боротьбі за крісло президента США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Обама оголосив у 12-хвилинному ролику, оприлюдненому у вівторок.

"Я надзвичайно гордий підтримати Джо Байдена на посаді президента Сполучених Штатів. Я вважаю, що у Джо є всі якості, які нам потрібні у президенті просто зараз", - сказав Обама у ролику, в якому закликав демократів всього ідеологічного спектра партії підтримати Байдена і допомогти йому перемогти президента Дональда Трампа.

I’m proud to endorse my friend @JoeBiden for President of the United States. Let's go: https://t.co/maHVGRozkX