Элизабет Уоррен поддержала Байдена на выборах президента в США

Сенатор США Элизабет Уоррен, которая боролась за выдвижение в кандидаты в президенты от Демократической партии, поддержала в президентской гонке своего бывшего оппонента Джо Байдена.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Уоррен в среду написала в своем Twitter.

"В этот кризисный момент важнее, чем когда-либо, чтобы следующий президент восстановил веру американцев в хорошее, эффективное правительство - и я видела, как Джо Байден помогает нашей стране восстановиться. Сегодня я с гордостью поддерживаю Джо Байдена на посту президента США", - написала Уоррен.

In this moment of crisis, it’s more important than ever that the next president restores Americans’ faith in good, effective government—and I’ve seen Joe Biden help our nation rebuild. Today, I’m proud to endorse @JoeBiden as President of the United States. pic.twitter.com/VrfBtJvFee