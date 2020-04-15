Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Польша открывает леса и парки и вводит другие смягчения карантина

Британия продлила карантин на три недели

От коронавируса в Италии умерли более 22 тысяч человек

В ЕС рассказали, что думают о новом обмене на Донбассе






Элизабет Уоррен поддержала Байдена на выборах президента в США

Среда, 15 апреля 2020, 16:48

Сенатор США Элизабет Уоррен, которая боролась за выдвижение в кандидаты в президенты от Демократической партии, поддержала в президентской гонке своего бывшего оппонента Джо Байдена.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Уоррен в среду написала в своем Twitter.

"В этот кризисный момент важнее, чем когда-либо, чтобы следующий президент восстановил веру американцев в хорошее, эффективное правительство - и я видела, как Джо Байден помогает нашей стране восстановиться. Сегодня я с гордостью поддерживаю Джо Байдена на посту президента США", - написала Уоррен.

Уоррен - последняя главная соперница Байдена на праймериз, которая решила публично его поддержать. В понедельник аналогичную поддержку высказал независимый сенатор Берни Сандерс

Во вторник Байдена поддержал бывший президент Барак Обама.

После выхода из гонки Берни Сандерса Джо Байден определенный главным соперником Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США
powered by lun.ua