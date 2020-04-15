У Польщі роз'яснили, в яких місцях діятиме масковий режим

У Польщі оприлюднили новий регламент щодо обов’язкової вимоги покривати обличчя у зв’язку з пандемією коронавірусу, яка почне діяти з 16 квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Згідно з проєктом постанови Міністерства охорони здоров’я, ніс та рот потрібно покривати під час перебування в громадських місцях, включаючи дороги та площі, релігійні заклади, суди, місцеві адміністрації, заклади культури, дитсадки, школи і вузи, медичні установи, ресторани, магазини, спортивні об'єкти.

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Також маски і респіратори потрібно носити у громадському транспорті та автомобільних транспортних засобах, у яких разом їдуть особи, що не працюють і не живуть разом, а також на велосипеді, мотоциклі, скутері, самокаті, у торгових галереях і на відкритих ринках, у під'їздах і дворах будинків.

З оприлюдненого про’єкту зникла вимога носити маски, респіратори чи елементи одягу на обличчі в лісах та зелених зонах.

Маски не потрібно одягати на території своєї приватної власності, в тому числі на балконах. Також від носіння масок звільнені діти до 4 років і люди, яким стан здоров'я не дозволяє носити щось на обличчі.

Також ніс і рот не потрібно прикривати працівникам на робочих місцях, якщо вони не займаються безпосередніми контактами з клієнтами.

Масковий обов'язок не поширюється на духовенство під час богослужіння.

Покриття рота та носа не звільняє особи від зобов’язання зберігати безпечну відстань у два метри.

З метою ідентифікації особи уповноважені органи можуть вимагати в людини відкрити ніс і рот.