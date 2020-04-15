В Польше разъяснили, в каких местах будет действовать масочный режим

В Польше обнародовали новый регламент обязательного требования покрывать лицо в связи с пандемией коронавируса, которое начнет действовать с 16 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Согласно проекту постановления Министерства здравоохранения, нос и рот нужно покрывать во время пребывания в общественных местах, включая дороги и площади, религиозные учреждения, суды, местные администрации, учреждения культуры, детсады, школы и вузы, медицинские учреждения, рестораны, магазины , спортивные объекты.

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Также маски и респираторы нужно носить в общественном транспорте и автомобильных транспортных средствах, в которых вместе едут лица, не работающие и не живущие вместе, а также на велосипеде, мотоцикле, скутере, самокате, в торговых галереях и на открытых рынках, в подъездах и дворах домов.

С обнародованного проекта исчезло требование носить маски, респираторы или элементы одежды на лице в лесах и зеленых зонах.

Маски не нужно надевать на территории своей частной собственности, в том числе на балконах. Также от ношения масок освобождены дети до 4 лет и люди, которым состояние здоровья не позволяет носить что-то на лице.

Также нос и рот не нужно прикрывать работникам на рабочих местах, если они не занимаются непосредственными контактами с клиентами.

Масочная обязанность не распространяется на духовенство во время богослужения.

Покрытие рта и носа не освобождает человека от обязанности сохранять безопасное расстояние в два метра.

С целью идентификации личности уполномоченные органы могут требовать у человека открыть нос и рот.