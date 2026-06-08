Шмигаль обговорив з єврокомісаркою Кос потреби України для підготовки до нової зими

Міністр енергетики України Денис Шмигаль розповів, що на зустрічі з єврокомісаркою з розширення Мартою Кос говорив з нею про енергетичну підтримку України перед наступною зимою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він повідомив у своєму X.

Шмигаль зазначив, що на зустрічі з Кос у Києві вони обговорили потреби України в "енергетичній" підтримці перед наступним опалювальним сезоном в умовах війни.

"Для реалізації першочергових і середньострокових завдань Україні необхідно понад 5,3 млрд євро – на захист інфраструктури, відновлення пошкоджених мереж і теплогенерації, розвиток розподіленої генерації та створення стратегічних резервів обладнання. Високо цінуємо рішення ЄС надати 920 млн євро на зимову підтримку України. Розраховуємо на якнайшвидшу його практичну реалізацію", – зазначив міністр.

Крім того, обговорили можливі нові інструменти фінансової підтримки, які дозволили б покращити енергетичну безпеку України.

"Окрему увагу приділили поточному прогресу в інтеграції українського та європейського енергетичних ринків, а також подальшим крокам у впровадженні реформ", – додав Денис Шмигаль.

Він зазначив, що також подякував єврокомісарці за транш у розмірі 2,8 млрд євро у межах Ukraine Facility, який 8 червня отримала Україна.

Також під час візиту до Києва єврокомісарці Кос показали розбиту обстрілами Лук’янівку.