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Шмигаль обговорив з єврокомісаркою Кос потреби України для підготовки до нової зими

Новини — Понеділок, 8 червня 2026, 20:35 — Марія Ємець

Міністр енергетики України Денис Шмигаль розповів, що на зустрічі з єврокомісаркою з розширення Мартою Кос говорив з нею про енергетичну підтримку України перед наступною зимою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він повідомив у своєму X.

Шмигаль зазначив, що на зустрічі з Кос у Києві вони обговорили потреби України в "енергетичній" підтримці перед наступним опалювальним сезоном в умовах війни. 

"Для реалізації першочергових і середньострокових завдань Україні необхідно понад 5,3 млрд євро – на захист інфраструктури, відновлення пошкоджених мереж і теплогенерації, розвиток розподіленої генерації та створення стратегічних резервів обладнання. Високо цінуємо рішення ЄС надати 920 млн євро на зимову підтримку України. Розраховуємо на якнайшвидшу його практичну реалізацію", – зазначив міністр.

Крім того, обговорили можливі нові інструменти фінансової підтримки, які дозволили б покращити енергетичну безпеку України. 

"Окрему увагу приділили поточному прогресу в інтеграції українського та європейського енергетичних ринків, а також подальшим крокам у впровадженні реформ",  – додав Денис Шмигаль. 

Він зазначив, що також подякував єврокомісарці за транш у розмірі 2,8 млрд євро у межах Ukraine Facility, який 8 червня отримала Україна. 

Також під час візиту до Києва єврокомісарці Кос показали розбиту обстрілами Лук’янівку.

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Єврокомісія Марта Кос Енергетика
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