У США закликали РФ негайно звільнити всіх полонених українців

У США привітали сьогоднішній обмін утримуваними особами і закликали Росію негайно звільнити усіх несправедливо ув'язнених українських громадян.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розміщеній у Twitter заяві посольства США.

"Попри сьогоднішній прогрес, багато українців залишаються несправедливо ув'язненими Росією та її поплічниками, а Росія продовжує незаконно порушувати суверенітет та територіальну цілісність України. Ми закликаємо Росію негайно звільнити всіх інших українців, які залишаються несправедливо ув'язненими, і повністю вивести свої сили з території України", - йдеться у заяві.

У посольстві наголосили, що США будуть підтримувати санкції проти Росії, допоки російський уряд не поверне Україні контроль над Кримом і повністю не виконає Мінські угоди.

16 квітня відбулося взаємне звільнення утримуваних осіб на території Донецької та Луганської областей. Було звільнено 20 українських громадян. Серед звільнених переважно цивільні, а також двоє військових та один правоохоронець.