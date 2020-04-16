В США призвали РФ немедленно освободить всех пленных украинцев

В США приветствовали сегодняшний обмен удерживаемыми лицами и призвали Россию немедленно освободить всех несправедливо заключенных украинских граждан.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в размещенном в Twitter заявлении посольства США.

"Несмотря на сегодняшний прогресс, многие украинцы остаются несправедливо заключенными Россией и ее приспешниками, а Россия продолжает незаконно нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Россию немедленно освободить всех остальных украинцев, которые остаются несправедливо заключенными, и полностью вывести свои силы с территории Украины", - говорится в заявлении.

В посольстве отметили, что США будут поддерживать санкции против России, пока российское правительство не вернет Украине контроль над Крымом и полностью не выполнит Минские соглашения.

16 апреля состоялось взаимное освобождение удерживаемых лиц на территории Донецкой и Луганской областей. Были освобождены 20 украинских граждан. Среди освобожденных преимущественно гражданские, а также двое военных и один полицейский.