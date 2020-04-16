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Пандемія призвела до рекордного зниження кількості в'язнів у Франції

Четвер, 16 квітня 2020, 16:19

Пандемія коронавірусу призвела до рекордного зниження кількості ув’язнених у французьких тюрмах. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

За даними управління французької системи виконання покарань, за останній місяць на свободу вийшли 10 тисяч людей. Таким чином зараз перенаселеність французьких в'язниць складає всього 3%. До пандемії місця позбавлення волі у Франції були перенаселені приблизно на 30%.

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16 березня, напередодні введення карантину, в 188 французьких в'язницях налічувалося 72 575 осіб на 61 тисячу місць. 13 квітня в тюрмах залишилося 62 650 осіб.

Впродовж останніх років крива перенаселеності французьких в'язниць неухильно зростала. У січні Європейський суд з прав людини закликав Францію вирішити цю проблему і поліпшити умови утримання ув'язнених.

За даними AFP, від початку пандемії у Франції коронавірусна інфекція була виявлена ​​у 76 ув'язнених і 204 наглядачів. Двоє ув'язнених і один наглядач померли.

Нагадаємо, цього тижня президент Франції Еммануель Макрон оголосив про продовження карантину для протидії поширенню коронавірусу до 11 травня.

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