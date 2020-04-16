Пандемия привела к рекордному снижению числа заключенных во Франции

Пандемия коронавируса привела к рекордному снижению количества заключенных во французских тюрьмах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

По данным управления французской системы исполнения наказаний, за последний месяц на свободу вышли 10 тысяч человек. Таким образом сейчас перенаселенность французских тюрем составляет всего 3%. До пандемии места лишения свободы во Франции были перенаселены примерно на 30%.

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16 марта, накануне введения карантина, в 188 французских тюрьмах насчитывалось 72 575 человек на 61 000 мест. 13 апреля в тюрьмах осталось 62 650 человек.

В последние годы кривая перенаселенности французских тюрем неуклонно росла. В январе Европейский суд по правам человека призвал Францию ​​решить эту проблему и улучшить условия содержания заключенных.

По данным AFP, с начала пандемии во Франции коронавирусная инфекция была выявлена ​​у 76 заключенных и 204 наблюдателей. Двое заключенных и один надзиратель умерли.

Напомним, на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрона объявил о продлении карантина для противодействия распространению коронавируса до 11 мая.