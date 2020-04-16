ОБСЄ закликала до подальших кроків до миру після обміну на Донбасі

В ОБСЄ привітали сьогоднішнє взаємне звільнення і обмін затриманими на сході України та закликали до повної реалізації Мінських домовленостей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві чинного голови ОБСЄ, прем'єр-міністра і міністра з європейських та закордонних справ Албанії Еді Рами і генерального секретаря ОБСЄ Томаса Гремінгера, опублікованій у четвер.

"Сьогоднішнє взаємне звільнення і обмін затриманими є важливим кроком, зробленим перед православним Великоднем. Сторони продемонстрували політичну волю та гуманітарні дії. Цей день давно чекав як затримані, так і їх родичі і друзі", - заявив Рама.

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Він закликав до повного виконання Мінських угод, підтримуючи зусилля Тристоронньої контактної групи і Нормандського формату.

Він наголосив на важливості того, аби продовжувати опиратися на рішення нормандської зустрічі 9 грудня 2019 року в Парижі, включаючи зобов'язання щодо повного і всеосяжного припинення вогню.

"ОБСЄ в рамках свого мандата готова надати підтримку через Тристоронню контактну групу та Спеціальну моніторингову місію в Україну", - додав він.

Гремінгер зі свого боку привітав взаємне звільнення і обмін затриманими особами - другий за менш ніж чотири місяці.

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"Я закликаю сторони до продовження обміну і відновлення імпульсу для досягнення мирного врегулювання конфлікту на сході України шляхом повного і всебічного виконання Мінських угод", - заявив Гремінгер.

16 квітня відбулося взаємне звільнення утримуваних осіб на території Донецької та Луганської областей. Було звільнено 20 українських громадян. Серед звільнених переважно цивільні, а також двоє військових та один правоохоронець.

У США привітали сьогоднішній обмін утримуваними особами і закликали Росію негайно звільнити усіх несправедливо ув'язнених українських громадян.