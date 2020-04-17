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У Сараєво хворий на коронавірус двічі втікав від медиків

П'ятниця, 17 квітня 2020, 08:08

У Сараєво чоловік, хворий на коронавірус, двічі спробував втекти – спершу з обсервації, другий раз – зі "швидкої", яка приїхала забрати його до лікарні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Klix.ba

Спершу чоловік втік з центру, де він перебував на обсервації. Його знайшли та знову повезли до лікарні.

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Коли "швидка" зупинилася на світлофорі, чоловік зміг відчинити двері та вибігти. Поліцейські швидко наздогнали втікача, але через те, що не мали на собі засобів захисту, тепер під загрозою зараження від прямого контакту з хворим.

Оскільки пацієнт втечею продемонстрував, що явно відмовляється від лікування, втікача відвезли знову до місця обсервації.

За джерелами видання, чоловік є іноземним громадянином та нібито співробітником Представництва ЄС у Боснії і Герцеговині.

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Коронавірус Боснія і Герцеговина
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