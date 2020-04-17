В Сараево больной коронавирусом дважды убегал от медиков

В Сараево мужчина, больной коронавирусом, дважды попытался убежать – сначала с обсервации, второй раз – из "скорой", которая приехала забрать его в больницу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Klix.ba.

Сначала мужчина убежал из центра, где он находился на обсервации. Его нашли и снова повезли в больницу.

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Когда "скорая" остановилась на светофоре, ему удалось открыть дверь и выбежать. Полицейские быстро догнали беглеца, но из-за того, что не имели на себе средств защиты, теперь под угрозой заражения от прямого контакта с больным.

Поскольку пациент бегством продемонстрировал, что явно отказывается от лечения, беглеца увезли опять к месту обсервации.

По источникам издания, мужчина является иностранным гражданином и якобы сотрудником Представительства ЕС в Боснии и Герцеговине.

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