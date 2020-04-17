Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Польша открывает леса и парки и вводит другие смягчения карантина

Британия продлила карантин на три недели

От коронавируса в Италии умерли более 22 тысяч человек

В ЕС рассказали, что думают о новом обмене на Донбассе






В Сараево больной коронавирусом дважды убегал от медиков

Пятница, 17 апреля 2020, 08:08

В Сараево мужчина, больной коронавирусом, дважды попытался убежать – сначала с обсервации, второй раз – из "скорой", которая приехала забрать его в больницу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Klix.ba.

Сначала мужчина убежал из центра, где он находился на обсервации. Его нашли и снова повезли в больницу.

Читайте также
В Испании полицейские посадили вертолет, чтобы прогнать с пляжа нарушителя карантина

Когда "скорая" остановилась на светофоре, ему удалось открыть дверь и выбежать. Полицейские быстро догнали беглеца, но из-за того, что не имели на себе средств защиты, теперь под угрозой заражения от прямого контакта с больным.

Поскольку пациент бегством продемонстрировал, что явно отказывается от лечения, беглеца увезли опять к месту обсервации.

По источникам издания, мужчина является иностранным гражданином и якобы сотрудником Представительства ЕС в Боснии и Герцеговине.

Читайте также: Пасха на карантине: как Украина и Европа разошлись в правилах празднования.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Босния и Герцеговина
powered by lun.ua