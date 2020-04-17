Уряд Швеції отримав додаткові повноваження на час епідемії коронавірусу

Парламент Швеції проголосував за новий законопроєкт, який дає уряду повноваження приймати швидкі рішення для боротьби з коронавірусом в разі потреби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Новий тимчасовий закон вносить зміни до шведського закону про інфекційні захворювання та передбачає, що уряд зможе, наприклад, накласти обмеження на масові зібрання, закрити торгові центри, ресторани або спортивні зали без попереднього звернення до парламенту.

Нові повноваження, які повинні набрати чинності 18 квітня, не дають уряду вводити надзвичайний стан. Таке рішення вимагає зміни закону і повинно пройти через парламент.

Станом на 16 квітня у Швеції підтвердили 12 540 випадків коронавірусу, в результаті хвороби померли 1333 осіб.

Раніше повідомлялося, що шведи дослухалися до прохання не подорожувати на Великдень, попри відсутність жорстких заборон.

Швеція залишається країною із найм’якшими у Європі карантинними обмеженнями. Лише 1 квітня країна оголосила про закриття лижних курортів та почала запроваджувати обмеження для магазинів, громадського транспорту, спортивних установ і роботодавців – але без жорсткого карантину.

Детальніше про підхід Швеції у статті: Епідемія без карантину: як Швеція витримує коронавірус без жорстких обмежень.