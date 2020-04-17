Правительство Швеции получило дополнительные полномочия на время эпидемии

Парламент Швеции проголосовал за новый законопроект, который дает правительству полномочия принимать быстрые решения для борьбы с коронавирусом в случае необходимости.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Новый временный закон вносит изменения в закон об инфекционных заболеваниях и предусматривает, что правительство сможет, например, наложить ограничения на массовые собрания, закрыть торговые центры, рестораны или спортивные залы без предварительного обращения в парламент.

Новые полномочия, которые должны вступить в силу 18 апреля, не дают правительству вводить чрезвычайное положение. Такое решение требует изменения закона и должно пройти через парламент.

По состоянию на 16 апреля в Швеции подтвердили 12540 случаев коронавируса, в результате болезни умерли 1333 человек.

Ранее сообщалось, что шведы прислушались к просьбе не путешествовать на Пасху, несмотря на отсутствие жестких запретов.

Швеция остается страной с самыми мягкими в Европе карантинными ограничениями. Лишь 1 апреля страна объявила о закрытии лыжных курортов и начала вводить ограничения для магазинов, общественного транспорта, спортивных учреждений и работодателей - но без жесткого карантина.

Подробнее о подходе Швеции в статье: Эпидемия без карантина: как Швеция выдерживает коронавирус без жестких ограничений.