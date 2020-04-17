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Британцям не слід планувати літню відпустку - уряд  

П'ятниця, 17 квітня 2020, 16:05

Директиви і офіційні поради британського уряду не дозволяють громадянам вирушати у відпустку цього літа у зв’язку з пандемією коронавірусу. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це у п’ятницю заявив речник британського уряду. 

За його словами, чинні керівні принципи уряду не дозволяють поїздки в межах Британії на час літньої відпустки. Так само вказівки МЗС Британії, як і раніше, полягають у тому, що поїздки за кордон можливі лише у разі крайньої потреби.

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Крім того, міністр транспорту Грант Шеппс у інтерв’ю BBC Radio 4 заявив, що немає сенсу бронювати будь-що на час літніх канікул, поки Велика Британія бореться з пандемією коронавірусу. 

"Ясно, що люди захочуть побачити, якою буде траєкторія цього захворювання в найближчі кілька тижнів… Я б не бронював нічого на літні канікули на цьому етапі, скажімо так", - зазначив він. 

Нагадаємо, 16 квітня Велика Британія вирішила ще на три тижні продовжити дію чинних карантинних заходів у зв’язку з пандемією. 

Крім того, через пандемію коронавірус глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не радить робити бронювання для літньої відпустки.  

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Коронавірус Карантин Велика Британія
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