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Британцам не следует планировать летний отпуск - правительство

Пятница, 17 апреля 2020, 16:05

Директивы и официальные советы британского правительства не позволяют гражданам отправляться в отпуск этим летом в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC, об этом в пятницу заявил представитель британского правительства.

По его словам, действующие руководящие принципы правительства не позволяют поездки в пределах Британии на время летнего отпуска. Так же указания МИД Британии, как и раньше, состоят в том, что поездки за границу возможны лишь в случае крайней необходимости.

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Кроме того, министр транспорта Грант Шеппс в интервью BBC Radio 4 заявил, что нет смысла бронировать что-либо на время летних каникул, пока Великобритания борется с пандемией коронавируса.

"Ясно, что люди захотят увидеть, какой будет траектория этого заболевания в ближайшие несколько недель... Я бы не бронировал ничего на летние каникулы на этом этапе, скажем так", - отметил он.

Напомним, 16 апреля Великобритания решила еще на три недели продлить действие действующих карантинных мер в связи с пандемией.

Кроме того, из-за пандемии коронавируса глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не советует делать бронирования на летний отпуск.

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