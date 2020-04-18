Словенія почне виходити з карантину 20 квітня

Уряд Словенії оприлюднив плани щодо поступового скасування карантинних заходів, запроваджених на час епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на словенський портал RTV.

З 20 квітня почнуть працювати магазини будівельних матеріалів, спеціалізовані магазини з продажу автомобілів та велосипедів, хімчистки та деякі ремонтні майстерні.

У цих магазинах між 8:00 та 9:30 товари зможуть купувати тільки покупці з груп ризику, а саме люди з обмеженими можливостями, вагітні жінки та люди старше 65 років.

Також будуть доступні послуги на відкритому повітрі, такі як садівництво, фасадні роботи, а також особистий підбір товарів або продуктів у місцях збору з мінімальним контактом із споживачами.

Будуть дозволені оздоровчі та спортивні заняття на відкритому повітрі та відкриті спортивні майданчики, але необхідно дотримуватися принципу дистанціювання.

В приміщення, де надаються послуги, а також в магазини, повинні входити лише здорові люди, без будь-яких ознак хвороби. Перед тим, як зайти в приміщення, клієнти обов'язково повинні надіти маску для обличчя або іншу форму захисту, наприклад, шарф, що закриває ніс і рот, і продезінфікувати руки.

Також знімаються певні обмеження на пересування. Людям, які володіють землею та спорудами в інших муніципалітетах, зможуть проводити там роботи, але повинні мати з собою спеціальну заяву. При перетині кордону між муніципалітетами потрібно мати витяг із земельного кадастру чи інший документ, що підтверджує право користування землею чи будівлею.

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Скасовується заборона на деякі види громадського транспорту, що зробить можливими спеціальні регулярні пасажирські перевезення, організовані підприємствами для працівників. При цьому повинен бути вказаний точний список пасажирів, який повинен мати водій із собою під час подорожі.

Можна буде використовувати лише третину місць. Пасажирам доведеться тримати відстань як мінімум два метри для забезпечення безпеки. Водієві потрібно мати захисну маску, транспортний засіб потрібно буде ретельно провітрити та очистити після кожної поїздки.

З понеділка також буде дозволено відвідування тенісних кортів та полів для гольфу.

З 4 травня відкриються перукарні та салони краси, магазини площею до 400 квадратних метрів, за винятком магазинів у торгових центрах, а також салони догляду за тваринами.

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