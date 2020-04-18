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Коронавірус у Британії: за добу померли 888 осіб, але кількість нових випадків спадає

Субота, 18 квітня 2020, 16:44

У Великій Британії від коронавірусу у лікарнях протягом останньої доби померли 888 осіб – загальне число померлих зросло до 15 464.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані оприлюднив Департаменту охорони здоров’я Британії у суботу.

Станом на 18 квітня у Британії зафіксовано 114 217 позитивних тестів на коронавірус, за останню добу підтверджено 5526 нових випадків.

Минулої доби було проведено 21 389 тестів на коронавірус - загальна кількість зросла до 460 437. 

Напередодні британська влада розширила коло осіб, яких мають у першу чергу тестувати на коронавірус.

Зауважимо, від 7 квітня у Британії щоденно фіксують понад 700 смертей від коронавірусу тільки у лікарнях. Максимум смертності зафіксували 10 квітня, коли за добу померли 980 осіб.

Нагадаємо, 16 квітня Велика Британія вирішила ще на три тижні продовжити дію чинних карантинних заходів у зв’язку з пандемією. 

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Коронавірус Велика Британія
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