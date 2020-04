Коронавірус у Британії: за добу померли 888 осіб, але кількість нових випадків спадає

У Великій Британії від коронавірусу у лікарнях протягом останньої доби померли 888 осіб – загальне число померлих зросло до 15 464.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані оприлюднив Департаменту охорони здоров’я Британії у суботу.

Станом на 18 квітня у Британії зафіксовано 114 217 позитивних тестів на коронавірус, за останню добу підтверджено 5526 нових випадків.

As of 9am 18 April, 460,437 tests have concluded, with 21,389 tests on 17 April.



357,023 people have been tested of which 114,217 tested positive.



As of 5pm on 17 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 15,464 have sadly died. pic.twitter.com/yZmas1wSvS