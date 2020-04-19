Мер Парижа розповіла, як місто планує виходити з карантину

Послаблення карантинних обмежень у Парижі буде супроводжуватися роздачею масок та антисептиків та масовим тестуванням.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповіла мер Парижа Анн Ідальго в інтерв’ю виданню Le Journal du Dimanche.

"Маски і тестування – це наш основний пріоритет", - зазначає Анн Ідальго.

Читайте також Іспанія послабить карантин для дітей з 27 квітня

До кінця квітня парижанам планують роздати півмільйона масок багаторазового використання. Першими їх отримають містяни з "груп ризику": люди старші 70 років, ті, хто має хронічні захворювання, та вагітні жінки. До середини травня, за її словами, розраховують забезпечити усіх мешканців міста.

Наступним кроком буде роздача безкоштовних антисептиків для рук у громадських місцях, зокрема, на автобусних зупинках та станціях метро.

Паралельно нарощуватимуть обсяги тестування, щоб ефективніше виявляти та ізолювати заражених коронавірусом.

При цьому, людей, які не можуть самоізолюватися вдома так, щоб мінімально контактувати з рідними, на 2 тижні розмістять у порожніх готелях. Таких заходів раніше радили вжити вчені Паризької медичної академії, зазначаючи, що найчастіше зараження відбувається вдома, від вже хворих членів родини.

Також розглядають можливість перетворити окремі вулиці міста на велосипедні маршрути, які будуть дублювати лінії метрополітену. Це спростить людям можливість дістатися на роботу, не користуючись громадським транспортом.

Нагадаємо, Франція продовжила карантин для протидії поширенню коронавірусу до 11 травня.

В країні четвертий день поспіль знижується кількість госпіталізованих хворих із коронавірусом, втім, рівень смертності лишається відносно високим.

За минулу добу померли 642 хворих, 364 з них - померли у госпіталях, решта 278 – у будинках літніх людей та інших соціальних закладах. Це суттєво менше ніж у пікові дні, коли лише у госпіталях помирало понад 500 людей за добу.