Меркель розкритикувала заклики до дострокового послаблення карантину

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель піддала різкій критиці "вакханалію дискусій" з приводу подальшого ослаблення карантинних заходів у Німеччині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За словами глави німецького уряду, подальші ослаблення несуть ризик виникнення другої хвилі епідемії в Німеччині.

Меркель висловила стурбованість, що успіхи в боротьбі з розвитком коронавірусної інфекції в ФРН можуть бути зведені нанівець, якщо все менша кількість людей стане дотримуватися заходів з обмеження соціальних контактів. Дискусії з приводу ослаблення карантину марні, чітко дала зрозуміти канцлерка.

Вона нагадала, що наступне обговорення поступового зняття карантину за участю канцлера і глав урядів федеральних земель намічено на 30 квітня.

Однак, підкреслила Меркель, важливо подивитися, як будуть розвиватися події тижнем пізніше. Про те, як розвивається ситуація в економіці Німеччини, і що станеться з поверненням до навчання школярів можна буде судити не раніше 8 - 9 травня, підкреслила глава уряду ФРН.