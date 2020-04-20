Коронавірус в Італії: число нових випадків зменшилось, рівень смертності стабільний

В Італії кількість померлих від коронавірусу за добу тримається на рівні показників середини березня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Управління цивільного захисту Італії.

За минулу добу було зафіксовано 454 смерті від Covid-19 – більше, ніж 433 летальних випадків напередодні, але значно менше, ніж наприкінці минулого тижня

Найнижчий показник забув зафіксований 18 березня, коли в Італії зафіксували 427 жертв епідемії. Після того щоденна кількість загиблих знову зросла.

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Загальна кількість померлих від коронавірусу збільшилася до 24 114.

Кількість нових випадків інфікування за добу зросла на 2056 – це майже на 700 випадків менше, ніж напередодні. З них у Ломбардії, епіцентрі епідемії в країні, виявили 735 випадків, на понад 100 менше, ніж вчора.

У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 2573 пацієнтів – на 62 менше, ніж напередодні. Ця цифра продовжує зменшуватися з 3 квітня. Загалом у лікарнях перебувають 24 906 хворих на коронавірус.

З початку епідемії одужали вже 48 877 інфікованих, з них 1822 за останню добу – дещо менше, ніж вчора.

З початку епідемії коронавірусом в Італії заразилися 181 228 людей. Активних випадків захворювання в країні (виключено кількість померлих і тих, хто одужав) – 108 237.

Нагадаємо, уряд Італії підтвердив намір зняти частину обмежень з 4 травня, однак правила будуть відмінними у різних частинах країни.



Про послаблення у інших країнах читайте в новинах у профільному розділі ЄП, а також у аналітичній статті Довго, повільно та не всюди: як та коли Європа планує виходити з карантину.