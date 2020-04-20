У Неаполі за добу жодного випадку коронавірусу, в Ломбардії кількість падає

У південному італійському місті Неаполь за останні 24 години не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом і жодної смерті серед інфікованих.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Щоденний звіт муніципалітету Неаполя, оновлений сьогодні об 11 годині ранку, показує, що за останню добу в місті не було ні інфекцій, ні смертей, викликаних Covid19.

Таким чином, число позитивних випадків, зареєстрованих в Неаполі з моменту початку надзвичайної ситуації (833) і смертельних випадків (52), залишається незмінним.

Сьогодні в Неаполі четвертий день поспіль без нових смертей. Тим часом, кількість вилікуваних пацієнтів зростає - 142 особи одужали, на 11 більше в порівнянні з вчорашнім днем.

У Ломбардії, яка є епіцентром епідемії в Італії, за добу зафіксували 735 нових випадків, вчора було 855. Також повідомляється про 163 померлих, стільки ж, як і днем ​​раніше.

Водночас, за добу 252 осіб одужали і виписалися з лікарень. Число тих, хто знаходиться в відділеннях інтенсивної терапії, становить 901 (зменшення на 21 в порівнянні з вчорашнім днем).

З початку епідемії коронавірусу в Ломбардії заразилися 66 971 осіб, з них 12 376 осіб померли, а 43 011 одужали. У реанімаціях перебувають 901 особа

Нагадаємо, уряд Італії підтвердив намір зняти частину обмежень з 4 травня, однак правила будуть відмінними у різних частинах країни.



Про послаблення у інших країнах читайте в новинах у профільному розділі ЄП, а також у аналітичній статті Довго, повільно та не всюди: як та коли Європа планує виходити з карантину.