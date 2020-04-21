Чотири країни ЄС просять Єврокомісію про "план солідарності" щодо мігрантів

Франція, Німеччина, Італія та Іспанія закликають Єврокомісію підтримати "механізм пошуку та солідарності" щодо мігрантів, які прибувають через Середземне море.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euobserver.

Міністри внутрішніх справ чотирьох країн надіслали Єврокомісії спільного листа щодо ситуації з мігрантами і шукачами притулку, які прибувають до ЄС через Середземне море.

Лист адресований єврокомісарам Маргарітісу Схінасу та Ілві Йоганссон. Як зазначає Euobserver, лист з’явився на тлі майбутнього перезапуску європейської системи прийому шукачів притулку.

У листі зазначається, що закриття портів в Італії та Мальті у зв’язку з коронавірусом зараз не дозволяє рятівним човнам громадських організацій, які підбирають мігрантів, висадити їх на берег.

У листі також повертаються до пропозиції Німеччини, яка вперше з’явилася торік, проводити безпекові процедури, ідентифікацію, реєстрацію та медичний контроль шукачів притулку за межами ЄС.

"Європейське бюро підтримки з питань притулку могло би допомогти країнам-членам організувати ці процедури належним чином", - зазначається у листі.

Також у листі просять про "справедливий розподіл відповідальності та реформу, яка має створити зобов’язуючий механізм для справедливого розподілу за певними критеріями, зокрема, у випадках, коли певна країна опиняється під непропорційним тиском".

Крім того, міністри просять впровадити запобіжні заходи, які б не дозволили мігрантам і шукачам притулку переїздити з однієї країни ЄС до іншої, та про те, щоб "послуги з прийняття шукачів притулку надавалися виключно відповідальною за це країною-членом".

Як повідомлялося раніше, 10 квітня Мальта повідомила, що не може гарантувати порятунок мігрантів або їх висадку на своїй території під час надзвичайної ситуації з коронавірусом.

Оголошення було зроблено через 24 години після того, як Італія закрила свої порти, заявивши, що вони більше не можуть вважатися безпечними через пандемію.