Четыре страны ЕС просят Еврокомиссию о "плане солидарности" в отношении мигрантов

Франция, Германия, Италия и Испания призывают Еврокомиссию поддержать "механизм поиска и солидарности" в отношении мигрантов, прибывающих через Средиземное море.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euobserver.

Министры внутренних дел четырех стран направили Еврокомиссии совместное письмо о ситуации с мигрантами и искателями убежища, прибывающими в ЕС через Средиземное море.

Письмо адресовано еврокомиссарам Маргаритису Схинасу и Илви Йоханссон. Как отмечает Euobserver, письмо появилось на фоне предстоящего перезапуска европейской системы приема лиц, ищущих убежища.

В письме отмечается, что закрытие портов в Италии и на Мальте в связи с коронавирусом сейчас не позволяет спасательным лодкам общественных организаций, которые подбирают мигрантов, высадить их на берег.

В письме также возвращаются к предложению Германии проводить идентификацию, регистрацию и медицинский контроль искателей убежища за пределами ЕС.

"Европейское бюро поддержки по вопросам убежища могло бы помочь странам-членам организовать эти процедуры должным образом", - отмечается в письме.

Также в письме просят о "справедливом распределении ответственности и реформе, которая должна создать обязывающий механизм для справедливого распределения по определенным критериям, в частности, в случаях, когда определенная страна оказывается под непропорциональным давлением".

Кроме того, министры просят ввести меры, которые бы не позволили мигрантам и искателям убежища переезжать из одной страны ЕС в другую, и о том, чтобы "услуги по принятию искателей убежища предоставлялись исключительно ответственным за это страной-членом".

Как сообщалось ранее, 10 апреля Мальта сообщила, что не может гарантировать спасение мигрантов или их высадку на своей территории в чрезвычайных ситуациях с коронавирусом.

Объявление было сделано через 24 часа после того, как Италия закрыла свои порты, заявив, что они больше не могут считаться безопасными из-за пандемии.