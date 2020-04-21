Парламент Британії відновив роботу: не більше 50 депутатів і відеозв'язок

Палата громад парламенту Великої Британії відновлює роботу в понеділок з новими обмеженнями через епідемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Спікер Ліндсей Хойл провів у понеділок репетицію, на якій міністри ставили питання по відеозв'язку.

У залі засідань встановлені екрани, що дозволяють депутатам говорити дистанційно. На засіданнях будуть особисто присутні обмежена кількість депутатів і вони сидітимуть на великій відстані один від одного.

Нові практики спочатку будуть діяти до 12 травня, хоча можуть залишатися чинними довше.

Вони є частиною цілої низки змін, спрямованих на те, щоб парламент міг продовжувати свою діяльність під час спалаху коронавірусу, включаючи скорочення годин засідань, віртуальні засідання комітетів і суворі заходи соціального дистанціювання у Вестмінстерському палаці.

Очікується, що нова "гібридна" система, в якій кількість присутніх членів парламенту буде обмежено до 50, буде схвалена депутатами після їх повернення з великодньої перерви сьогодні в другій половині дня. Заходи наберуть чинності в середу.

Сервіс відеоконференцій Zoom дозволить до 120 депутатам відповідати на заяви міністрів і термінові питання, а також дозволить міністрам, які не мають можливості особисто бути присутнім, брати участь в засіданні.

Нагадаємо, у лікарнях Великої Британії за минулу добу від коронавірусу померли 449 осіб. Це найменший рівень смертності, починаючи з 6 квітня – тоді повідомили про 439 загиблих.