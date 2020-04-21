Парламент Британии возобновил работу: не более 50 депутатов и видеосвязь

Палата общин парламента Великобритании возобновляет работу в понедельник с новыми ограничениями из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Спикер Линдсей Хойл провел в понедельник репетицию, на которой министры задавали вопросы по видеосвязи.

В зале заседаний установлены экраны, позволяющие депутатам говорить дистанционно. На заседаниях будет лично присутствовать ограниченное количество депутатов и они будут сидеть на большом расстоянии друг от друга.

Новые практики сначала будут действовать до 12 мая, хотя могут оставаться в силе дольше.

Они являются частью целого ряда изменений, направленных на то, чтобы парламент мог продолжать свою деятельность во время вспышки коронавируса, включая сокращение часов заседаний, виртуальные заседания комитетов и строгие меры социального дистанцирования в Вестминстерском дворце.

Ожидается, что новая "гибридная" система, в которой количество присутствующих членов парламента будет ограничено до 50, будет одобрена депутатами после их возвращения с пасхального перерыва сегодня во второй половине дня. Меры вступят в силу в среду.

Сервис видеоконференций Zoom позволит до 120 депутатам отвечать на заявления министров и срочные вопросы, а также позволит министрам, которые не имеют возможности лично присутствовать, участвовать в заседании.

Напомним, в больницах Великобритании за минувшие сутки от коронавируса умерли 449 человек. Это самый низкий уровень смертности, начиная с 6 апреля - тогда сообщили о 439 погибших.